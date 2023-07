Découvrez l’église du joli village perché de Brignemont Église Saint-Michel Brignemont, 16 septembre 2023, Brignemont.

Découvrez l’église du joli village perché de Brignemont 16 et 17 septembre Église Saint-Michel Gratuit. Entrée libre.

Cette visite permet de voir un édifice placé au milieu d’un ancien village fortifié au sommet d’une colline qui domine des paysages vallonnés aux confins de la Haute-Garonne, du Gers et du Tarn & Garonne. L’église récemment restaurée montre un décor homogène de style classique avec un ensemble de vitraux de qualité.

Église Saint-Michel 31480 Brignemont Brignemont 31480 Haute-Garonne Occitanie 05 61 82 93 85 https://tourisme.hautstolosans.fr/ L’église se situe au sommet de la colline sur laquelle le village a été édifié au Moyen Âge.

Construite en brique au milieu du XVIIIe siècle, elle est de style classique. Sa façade est coiffée d’un fronton triangulaire et son portail est encadré par une statue de la Vierge et une statue de saint Joseph. Le clocher a été construit en 1889. Sa base carrée est surmontée d’une flèche de brique. Le décor intérieur est de style classique avec des corniches et pilastres ornés de stucs et un bel ensemble de vitraux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Hauts_Tolosans_Tourisme