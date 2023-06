Visite guidée découverte de l’orgue Église Saint-Michel Bolbec Bolbec Catégories d’Évènement: Bolbec

Seine-Maritime Visite guidée découverte de l’orgue Église Saint-Michel Bolbec, 17 septembre 2023, Bolbec. Visite guidée découverte de l’orgue Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Michel Visite en présence du conservateur de l’Orgue de Bolbec et d’une organiste.

Mise à disposition auprés du public à l’intérieur de l’édifice un panneau d’information avec un QR code à télécharger expliquant l’histoire de l’Orgue de Bolbec. Église Saint-Michel Place Léon Desgenétais, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Cette église de style classique a été construite entre 1774 et 1781 par l’architecte Pierre Pate après l’incendie qui ravagea la ville en 1765. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

