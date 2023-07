Visite guidée Église Saint-Mesmin et grotte du Dragon La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret Visite guidée Église Saint-Mesmin et grotte du Dragon La Chapelle-Saint-Mesmin, 15 septembre 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Visite guidée 15 – 17 septembre Église Saint-Mesmin et grotte du Dragon Alain Morel, membre du Groupe d’Histoire Locale de La Chapelle-Saint-Mesmin, vous racontera l’histoire de cet édifice. Église Saint-Mesmin et grotte du Dragon Place de l’Église, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire 06 10 20 47 59 Église romane du XIe siècle et grotte mérovingienne. La première construction daterait de la fin du VIe siècle, l’église actuelle fut construite au XIIe siècle. Il y a des restes d’architecture romane dans le mur de façade de l’église. Parking place du bourg et de l’hôtel de ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

