L’Ensemble les Surprises, Interprète Folies baroques Mercredi 14 juin, 20h30 Eglise Saint-Mesmin à la Chapelle Saint-Mesmin Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Eugénie Lefebvre, soprano

Juliette Guignard, viole de gambe

Gabriel Rignol, théorbe

Louis-Noël Bestion de Camboulas, clavecin et direction

Ce programme propose un voyage dans l’Europe baroque à la découverte de nombreuses folies musicales. Œuvres de Händel, Soler, Marin Marais, Jean-Baptiste Lully, Henry Purcell, John Eccles, Tarquinio Merula. Pure folie, folies douces, folies furieuses, folies d’Espagne… L’art baroque, et notamment musical, est justement cet art de l’extravagance, de la surprise et des passions.

En Angleterre, les airs de folies sont très à la mode au XVIIe siècle et il était courant de visiter les hospices psychiatriques.

Les artistes en ont tiré des caricatures, c’est le cas des musiciens Henry Purcell et John Eccles qui écrivent des airs de folies, dans lesquels des amants perdent la raison après des drames amoureux. En Italie, pays de naissance de l’opéra, les œuvres vocales peignent les passions humaines et sacrées, avec des œuvres étonnantes du compositeur Tarquinio Merula.

En France, les passions amoureuses sont traduites en musique, tant dans les airs de cours qui présentent de douces folies, que dans les tragédies. En Allemagne, Georg-Friedrich Händel, musicien européen avant l’heure, met en musique le drame fou de Lucrèce Borgia. En Espagne, les folies se retrouvent dans les danses, danses virevoltantes et incessantes.

Bien sûr, les célèbres folies d’Espagne, mais aussi des Passacalle et Fandango.

Eglise Saint-Mesmin à la Chapelle Saint-Mesmin Rue à Pic, La Chapelle Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T20:30:00+02:00 – 2023-06-14T22:30:00+02:00

