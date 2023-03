Venez vivre la semaine sainte à St Merry Eglise Saint Merry Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Venez vivre la semaine sainte à St Merry Eglise Saint Merry, 1 avril 2023, Paris. Venez vivre la semaine sainte à St Merry 1 – 9 avril Eglise Saint Merry Entrée libre Pâques à Saint Merry Samedi 01 avril 2023 :

– Prière à 15h00.

– Préparation des rameaux de 15h30 à 18h00. Dimanche 02 avril 2023 – Dimanche des Rameaux :

– Bénédiction des rameaux lors de la liturgie de 11h00.

– Distribution des rameaux dans les rues du quartier de 12h30 à 15h00. Lundi 03 avril 2023 – Lundi Saint :

– Prière en mémoire des martyrs de la foi à 20h00. Mercredi 05 avril 2023 – Mercredi Saint :

– Prière avec les étudiants à 19h00. Jeudi 06 avril 2023 – Jeudi Saint :

– Sainte Liturgie de la Sainte Cène à 19h30.

– Sépulcres (temps de prière personnelle) de 20h30 à 00h00. Vendredi 07 avril 2023 – Vendredi Saint :

– Prière d’adoration de 8h00 à 11h30.

– Chemin de croix et office de la passion à 12h15.

– Prière face à la Croix de 14h00 à 18h30

– Chemin de croix à 19h30.

– Sépulcres (temps de prière personnelle) de 20h30 à 00h00. Samedi 08 avril 2023 – Samedi Saint etVigile de Pâques :

– Sépulcres (temps de prière personnelle) de 8h00 à 18h00.

– Liturgie à 19h30.

– Temps festif (sur inscription) après la liturgie. Dimanche 09 avril 2023 – Dimanche de Pâques :

– Liturgie à 11h00.

– Verre de l’amitié sur le parvis. Eglise Saint Merry 78 rue Saint Martin – 75004 paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariat@saintmerry.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T15:30:00+02:00

2023-04-09T12:30:00+02:00 – 2023-04-09T13:30:00+02:00 Paroisse Saint Merry

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Eglise Saint Merry Adresse 78 rue Saint Martin - 75004 paris Ville Paris Lieu Ville Eglise Saint Merry Paris

Eglise Saint Merry Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Venez vivre la semaine sainte à St Merry Eglise Saint Merry 2023-04-01 was last modified: by Venez vivre la semaine sainte à St Merry Eglise Saint Merry Eglise Saint Merry 1 avril 2023 Église Saint-Merry Paris Paris

Paris