Prière pour l’unité des chrétiens Eglise Saint Merry, 20 janvier 2023, Paris. Prière pour l’unité des chrétiens Vendredi 20 janvier, 20h00 Eglise Saint Merry Prière pour l’unité des chrétiens handicap moteur mi Eglise Saint Merry 78 rue Saint Martin – 75004 paris Quartier Saint-Merri Paris 75004 Île-de-France Vous êtes cordialement invités à participer à la prière pour l’unité des chrétiens qui sera présidée par le père Jérôme Bascoul, vicaire épiscopal pour l’œcuménisme du diocèse de Paris vendredi 20 janvier 2023 à 20h dans l’église Saint-Merry à Paris (78 rue Saint Martin 75004 Paris – métro Chatelet ou Hôtel de Ville).

Parmi les représentants œcuméniques seront présents :

*le père Ihor Rantsya* , vicaire général de l’éparchie Saint-Volodymyr le Grand (église grecque catholique d’Ukraine)

*la pasteure Anne-Laure Danet* , Fédération protestante de France

*le père Serge Sologoub* , prêtre de la Métropole grec-orthodoxe de France, exarchat du Patriarcat œcuménique

*le père Amfian Negrut* , représentant de l’archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale

*le frère Wojteck* de la Communauté de Taizé

Dans l’attente de vous retrouver nombreux!

