Œuilly Faire vivre le clocher Église Saint-Memmie, 16 septembre 2023, Œuilly. Faire vivre le clocher Dimanche 17 septembre, 00h00 Église Saint-Memmie Gratuit. Prévoir un téléphone portable équipé d’un lecteur de QR-Code. En cas de difficulté technique, vous pourrez demander une assistance à Valérie et Corinne qui seront dans l’église. Une visite virtuelle du clocher du village, de sa première marche à ses 2 cloches, que vous entendrez sonner à chaque heure fixe. Le patrimoine vivant, c’est faire vivre des monuments en péril ou interdits d’accès au public, à cause de leur dangerosité en permettant, sans danger, leur accessibilité, à tous et aux futures générations. La commune d’Oeuilly s’est dotée d’un nouvel outil technologique vous permettant de monter, une à une, les différentes marches du clocher, comme si vous y étiez et d’arriver tout en haut du clocher, pour y voir les cloches toujours en fonctionnement. Munissez-vous de votre téléphone portable équipé d’un lecteur de QR-Code et franchissez la grande porte de l’église. À gauche, se situe la petite porte du clocher. Scannez le QR-code qui y est accroché et soyez dans les premiers à découvrir le clocher comme on ne l’a jamais vu ! Église Saint-Memmie 5 Place de la Mairie, 51480 Oeuilly Œuilly 51480 Marne Grand Est L’église Saint-Memmie fut construite au XIIe siècle et fut en partie retravaillée lors des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Elle est classée au titre des Monuments historiques en 1923. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

