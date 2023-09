Cet évènement est passé Visite de l’enclos et exposition de savoir-faire Eglise Saint-Melar Locmélar Catégories d’Évènement: Finistère

Locmélar Visite de l’enclos et exposition de savoir-faire Eglise Saint-Melar Locmélar, 16 septembre 2023, Locmélar. Visite de l’enclos et exposition de savoir-faire 16 et 17 septembre Eglise Saint-Melar Entrée libre Visite libre de l’enclos paroissial le matin, visite commentée l’après-midi.

Dans l’église : retable et fonts baptismaux du XVIIème, bannière du XVIème

et bannière contemporaine. Exposition de savoir-faire local, au n°9 de la place Saint-Mélar : patchwork, chapeaux, objets de couture, porcelaines peintes, coutellerie.

Démonstration de broderie par les Tisseurs de liens de Locmélar Eglise Saint-Melar Place Saint-Melar, 29400, Locmélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne http://www.mairie-locmelar.fr/fr/patrimoine https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090071 Édifice du début du 17e siècle, comprenant une nef flanquée de bas-côtés, et une abside polygonale dont chaque face est couronnée d’un grand pignon. Le transept est éclairé par deux grandes baies à meneaux. Sur la façade occidentale s’élève le clocher à galerie, terminé par une flèche en pierre élancée. L’édifice s’élève au centre d’un enclos regroupant la sacristie, l’ossuaire et le calvaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

