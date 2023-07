Visite de l’Église Saint-Mélaine, à Morlaix Église Saint-Mélaine Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Visite de l'Église Saint-Mélaine, à Morlaix

16 et 17 septembre

Église ouverte toute la journée, visite guidée de 14h à 18h. Les visites guidées concerneront l'histoire de l'édifice et la description des éléments intérieurs.

Église Saint-Mélaine
Place des otages, 29600, Morlaix

Église du XVe siècle avec deux mobiliers intéressants : les orgues et les fonts-baptismaux, nombreuses statues et tableaux.

