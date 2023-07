LES HEURES MUSICALES DU HAUT-ANJOU – EMMANUELLE BERTRAND , VIOLONCELLE ET PASCAL AMOYEL, PIANO Eglise Saint-Melaine Miré, 6 août 2023, Miré.

Miré,Maine-et-Loire

Dimanche 6 août , le festival Les Heures Musicales du Haut-Anjou proposera un concert à l’église de Miré avec Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . EUR.

Eglise Saint-Melaine Rue de la Cité

Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



On Sunday August 6, the festival Les Heures Musicales du Haut-Anjou will offer a concert in the church of Miré with Emmanuelle Bertrand and Pascal Amoyel.

El domingo 6 de agosto, el festival Les Heures Musicales du Haut-Anjou organiza un concierto en la iglesia de Miré con Emmanuelle Bertrand y Pascal Amoyel.

Am Sonntag, den 6. August , findet im Rahmen des Festivals Les Heures Musicales du Haut-Anjou ein Konzert in der Kirche von Miré mit Emmanuelle Bertrand und Pascal Amoyel statt.

