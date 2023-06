Visite libre de l’église Saint-Mélaine Église Saint-Melain Berville-sur-Mer Berville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Berville-sur-Mer

Eure Visite libre de l’église Saint-Mélaine Église Saint-Melain Berville-sur-Mer, 15 septembre 2023, Berville-sur-Mer. Visite libre de l’église Saint-Mélaine 15 – 17 septembre Église Saint-Melain L’église Saint-Mélaine de Bervilles-sur-Mer est un édifice composé de deux corps rectangulaires. Le choeur édifié au XIIIème siècle divisé en trois travées percées de quatre baies fut suivi de la nef au début du XIVème siècle, elle-même précédée d’une tour carrée construite en 1856 dans un style pseudo-gothique. Église Saint-Melain rue du Bac, 27210 Berville-sur-mer Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie 02 32 57 72 10 [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 57 72 10 »}] L’église est un édifice composé de deux corps rectangulaires. Le chœur édifié au XIIIe s, divisé en trois travées percées de quatre baies est complété par une nef du début XIVe elle-même précédée d’une tour carrée construite en 1856 dans un style néo-gothique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Office de Tourisme communautaire de Honfleur Détails Catégories d’Évènement: Berville-sur-Mer, Eure Autres Lieu Église Saint-Melain Adresse rue du Bac, 27210 Berville-sur-mer Ville Berville-sur-Mer Departement Eure Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Melain Berville-sur-Mer

Église Saint-Melain Berville-sur-Mer Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berville-sur-mer/

Visite libre de l’église Saint-Mélaine Église Saint-Melain Berville-sur-Mer 2023-09-15 was last modified: by Visite libre de l’église Saint-Mélaine Église Saint-Melain Berville-sur-Mer Église Saint-Melain Berville-sur-Mer 15 septembre 2023