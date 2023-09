Cet évènement est passé Visite de l’Église Saint-Méen et de la Chapelle Sainte Barbe, à Ploéven Eglise Saint-Méen, à Ploéven Ploéven Catégories d’Évènement: Finistère

Visite de l'Église Saint-Méen et de la Chapelle Sainte Barbe, à Ploéven

16 et 17 septembre 2023

Eglise Saint-Méen, à Ploéven
29550 Ploéven
Finistère
Bretagne

Visite commentée de l'Eglise St Méen et de la Chapelle Sainte Barbe

L'église a été construite d'est en ouest en deux campagnes de construction, datées respectivement de 1547 et 1574. D'importants travaux ont été réalisés au 17e siècle : peinture des lambris en 1660 (ceux du choeur ont été conservés) , et construction de la sacristie en 1680. Le clocher, deux fois touché par la foudre, a été partiellement reconstruit : à partir de la chambre des cloches en 1735, et la flèche en 1893. L'église a conservé son placître orné d'un calvaire datant de la première moitié du 17e siècle.

