Explorez une église du XIIe siècle en plein centre de Thouars Église Saint-Médard Thouars, 16 septembre 2023, Thouars.

Explorez une église du XIIe siècle en plein centre de Thouars 16 et 17 septembre Église Saint-Médard Gratuit. Entrée libre.

Découvrez librement l’église et admirez sa façade à la fois romane et gothique. Explorez l’intérieur de cette église : vous y découvrirez un mobilier d’intérêt, ainsi que des vitraux des XIXe et XXIe siècles.

Un dépliant de visite en français et en anglais est proposé gratuitement aux visiteurs.

Église Saint-Médard Place Saint-Médard, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah Découvrez cette église de style roman et gothique avec un portail roman sculpté, datant des XIIe et XVe siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ville de Thouars