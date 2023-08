Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre et commentée du l’église Saint-Médard Eglise Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno, 16 septembre 2023, Saint-Mard-de-Réno.

Saint-Mard-de-Réno,Orne

Visite commentée de l’église Saint-Médard à 10h le samedi 16 et le dimanche 17 septembre par Elisabeth Gautier-Desvaux. Visite libre les deux jours de 10h à 13h et de 14h à 17h..

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Eglise Saint-Médard

Saint-Mard-de-Réno 61400 Orne Normandie



Guided tour of Saint-Médard church at 10 am on Saturday September 16 and Sunday September 17 by Elisabeth Gautier-Desvaux. Self-guided tours on both days from 10am to 1pm and from 2pm to 5pm.

Visita guiada a la iglesia de Saint-Médard a las 10 h el sábado 16 y el domingo 17 de septiembre a cargo de Elisabeth Gautier-Desvaux. Entrada gratuita ambos días de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Kommentierte Besichtigung der Kirche Saint-Médard um 10 Uhr am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September durch Elisabeth Gautier-Desvaux. Freie Besichtigung an beiden Tagen von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme