REQUIEM de Jean GALARD Eglise Saint Médard Paris Catégories d’Évènement: 75005

Paris REQUIEM de Jean GALARD Eglise Saint Médard Paris, 26 novembre 2023, Paris. REQUIEM de Jean GALARD Dimanche 26 novembre, 16h00 Eglise Saint Médard Libre participation aux frais Eglise Saint Médard 141 rue Mouffetard Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes 75005 Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: 75005, Paris Autres Lieu Eglise Saint Médard Adresse 141 rue Mouffetard Ville Paris Departement 75005 Lieu Ville Eglise Saint Médard Paris latitude longitude 48.839755;2.349973

Eglise Saint Médard Paris 75005 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/