Grand concert pour la paix Eglise Saint-Médard, 15 décembre 2022, Paris. Grand concert pour la paix Jeudi 15 décembre, 20h00 Eglise Saint-Médard jeudi 15 décembre à 20h00 Eglise Saint-Médard 141 rue Mouffetard, 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France Un grand concert pour la paix, REQUIEM XIX, dirigé par Laurent COUSON se tiendra dans l’église Saint-Médard le jeudi 15 décembre à 20h00.

Une oeuvre chantée en latin, hébreu et arabe, interprétée par 50 choristes et orchestre.

