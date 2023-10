Visites guidées Eglise Saint-Médard Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, 15 octobre 2023, Flavigny-le-Grand-et-Beaurain.

Visites guidées d’1h de l’église Saint-Médard à 10h, 11h30, 14h30, 16h.

Après avoir fait le tour de l’église, les visiteurs pourront (re)découvrir le narthex, la nef, le choeur ainsi que les étages (tribune avec panneaux d’exposition et habits lithurgiques, clocher, aperçu de la charpente des combles de la nef).

Un livret de jeux et des coloriages seront proposés aux enfants.

Eglise Saint-Médard 5 Rue Saint-Médard 02120 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02120 Aisne 03 23 61 13 13 Cette église fortifiée en brique, sur une hauteur du village dominant la vallée de l’Oise, présente un donjon rectangulaire et 4 tourelles de hauteurs différentes. A l’extérieur, certains motifs en briques vitrifiées sont inspirées du blason des ducs de Guise (croix de Lorraine et de Jérusalem). Aire de détente (3 tables et bancs), WC, parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

