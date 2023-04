Visite guidée sur la restauration du tableau de l’élévation de la Croix – XVIIIe siècle Église Saint-Médard-et-Saint-Gildard Crépon Catégories d’Évènement: Calvados

Visite guidée sur la restauration du tableau de l’élévation de la Croix – XVIIIe siècle Église Saint-Médard-et-Saint-Gildard, 17 septembre 2023, Crépon. Visite guidée sur la restauration du tableau de l’élévation de la Croix – XVIIIe siècle Dimanche 17 septembre, 17h00 Église Saint-Médard-et-Saint-Gildard Dons possibles pour la restauration du tableau, durée 1h30. Visite-promenade commentée de la restauration réalisée en 2023 du tableau du XVIIIe siècle classé MH L’Elévation de la Croix qui a retrouvé son emplacement d’origine dans le choeur de l’église. Église Saint-Médard-et-Saint-Gildard Place de l’église, 14480 Crépon Crépon 14480 Calvados Normandie 02 31 22 69 59 https://eglisedecrepon.wordpress.com Décor baroque exceptionnel. Stationnement possible à proximité de l’église de Crépon 14480 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

