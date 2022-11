De Bach à Mozart Église Saint-Médard-en-Jalles, 10 décembre 2022, Saint-Médard-en-Jalles.

De Bach à Mozart Samedi 10 décembre, 20h30 Église Saint-Médard-en-Jalles

Les Surprises

Église Saint-Médard-en-Jalles Église Saint-Médard-en-Jalles Gajac Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Vive le roi !

En 1777, au fil de ses correspondances, Mozart écrit qu’il aimerait bien jouer de l’orgue… Pour lui, c’est une véritable passion ! À ses yeux, à ses oreilles, l’orgue apparaît même comme le roi des instruments. Aussi, Wolfgang Amadeus Mozart joua de l’orgue, dès son plus jeune âge, aux côtés de son père. Une dizaine d’années plus tard, Mozart fera la connaissance de la musique de Bach et sera fortement marqué par son œuvre, jusqu’à lui inspirer quelques compositions.

Aujourd’hui, Bach et Mozart sont bels et bien morts, mais leurs musiques demeurent et le roi est bien là : 17 jeux, 2 claviers, l’orgue de la maison Muhleisen trône, serein, ici dans l’église de Saint Médard. Louis- Noël Bestion de Camboulas, organiste et directeur artistique, s’apprête à faire revivre Mozart, Bach et leurs grands airs. Pour cela, il peut compter sur le soutien de l’ensemble Les Surprises, authentique spécialiste de la musique du 18ème siècle. Notes, couleurs et élans virtuoses s’apprêtent à s’élever.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:30:00+01:00

2022-12-10T21:30:00+01:00

Louis Celhay