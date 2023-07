Concert de l’Orchestre Sud-Oise Eglise Saint-Médard Creil, 16 septembre 2023, Creil.

Concert de l’Orchestre Sud-Oise Samedi 16 septembre, 19h00 Eglise Saint-Médard Entrée libre

Au programme des œuvres, d’époques et de styles très variés mais également des œuvres issues de musiques de film.

Programme

1 -Vivaldi Antonio, Concerto en ré mineur pour cordes

2 – Anonyme, Greensleeves

3 – Sibelius Jean, Impromptu

4 – Bartok Béla, Danses populaires roumaines

5 – Djawadi Ramin, Game Of Thrones

6 – Jenkins Karl, Palladio

7 – Warlock Peter, Capriol « Pavane » & Basse Danse

8 – Khatchatourian Aram, Valse (de la suite Masquerade)

9 – Shore Howard, Lord Of The Ring

10 – Divers, Fantaisie Celtique

11 – Armstrong Craig, Tango de Roxanne

L’orchestre Sud-Oise est constitué par des instrumentistes amateurs, étudiants dans des conservatoires et adultes éclairés, encadrés en concert par des professionnels.

Cet orchestre est un ensemble à cordes (violons, altos, violoncelles et contrebasses) composé d’une trentaine de musiciens, dirigé par Bernard Fleurette. Les répétitions hebdomadaires sont menées tous les vendredis soirs.

Eglise Saint-Médard 39 Pl. Saint-Médard, 60100 Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France L’église Saint-Médard est le fruit d’une juxtaposition étonnante d’architectures, de styles et d’époques différentes. elle a été construite sur les ruines d’une église romane, accolée à l’enceinte médiévale de la ville. les parties les plus anciennes conservées aujourd’hui datent de 1200 environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

Mélissa Kesik – ozguphotography