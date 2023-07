Visite de l’église Saint-Médard Eglise Saint-Médard Creil Catégories d’Évènement: Creil

Oise Visite de l’église Saint-Médard Eglise Saint-Médard Creil, 16 septembre 2023, Creil. Visite de l’église Saint-Médard 16 et 17 septembre Eglise Saint-Médard Entrée libre Édifiée principalement à l’époque médiévale, entre les 13e et 15e siècles, cette église est l’une des pépites du patrimoine creillois. Son architecture complexe et originale ne vous laissera pas indifférent. Eglise Saint-Médard 39 Pl. Saint-Médard, 60100 Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France L’église Saint-Médard est le fruit d’une juxtaposition étonnante d’architectures, de styles et d’époques différentes. elle a été construite sur les ruines d’une église romane, accolée à l’enceinte médiévale de la ville. les parties les plus anciennes conservées aujourd’hui datent de 1200 environ. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Anne-Sophie Flament Détails Catégories d’Évènement: Creil, Oise Autres Lieu Eglise Saint-Médard Adresse 39 Pl. Saint-Médard, 60100 Creil Ville Creil Departement Oise Lieu Ville Eglise Saint-Médard Creil

Eglise Saint-Médard Creil Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creil/