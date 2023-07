Visite de l’église Église Saint-Médard Cinq-Mars-la-Pile, 16 septembre 2023, Cinq-Mars-la-Pile.

Visite de l’église 16 et 17 septembre Église Saint-Médard

Une église au cœur du centre historique du bourg édifiée dans le quatrième quart du XIe siècle.

Église Saint-Médard 8 rue de Tours 37130 Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Sur la commune de Cinq-Mars-la-Pile, dans le canton de Chinon, l’église Saint-Médard se situe au cœur du centre historique du bourg.

Édifiée dans le quatrième quart du XIe siècle, l’église porte le nom du saint patron de la ville. D’après nos sources cette dernière se serait appelée « Saint-Médard-de-la-Pile », et n’aurait pris le nom de « Cinq-Mars-de-la-Pile » qu’au début du XVIIe siècle.

L’église est de style architectural roman et sera notamment retouchée aux XVe et XIXe siècles. Elle est aujourd’hui liée à la paroisse Sainte-Joséphine-Bakhita et appartient au diocèse de Tours.

Classée au titre des Monuments Historiques depuis 1915 pour son transept, son chevet, son clocher et sa cloche, l’édifice dévoile une silhouette rustique et authentique, suivant un plan en forme de croix.

L’entrée de l’édifice est une porte ancienne en bois incrustée dans quatre voussures en pierres de taille. Le clocher carré, relativement trapu, se trouve à la croisée du transept et dévoile des baies géminées et une flèche octogonale massive héritée du Moyen-Âge. À l’intérieur de l’édifice, une large nef mène au chœur voûté en berceau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

Tripadvisor