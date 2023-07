Visite libre et gratuite Église Saint-Médard Brévainville Catégories d’Évènement: Brévainville

Loir-et-Cher Visite libre et gratuite Église Saint-Médard Brévainville, 16 septembre 2023, Brévainville. Visite libre et gratuite 16 et 17 septembre Église Saint-Médard Découvrez notre belle église ouverte spécialement pour les journées européennes du patrimoine. Église Saint-Médard Le Bourg 41160 Brévainville Brévainville 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 82 65 98 Nef et fenêtre du XIe siècle, arc triomphal du XIIIe siècle. Boiseries rustiques du XVIIe siècle. La cloche est de 1793. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

