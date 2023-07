L’été de Musiques en Montravel Eglise Saint-Méard-de-Gurçon, 22 juillet 2023, Saint-Méard-de-Gurçon.

Saint-Méard-de-Gurçon,Dordogne

Le Festival Musiques en Montravel est de retour en 2023 !

Une soirée concert opérette en trio : Pauline Feracci au violon, Mathys Lagier au ténor et Romain Vaille au piano.

Le concert débute à 19h30.

A partir de 21h : chapitre de la confrérie des vins de Montravel, un wine bar des vins de Montravel en présence des vignerons, des food trucks, une animation musicale « jazz »..

Eglise Le bourg

Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Festival Musiques en Montravel is back in 2023!

An evening of operetta trio concerts: Pauline Feracci on violin, Mathys Lagier on tenor and Romain Vaille on piano.

The concert starts at 7.30pm.

From 9pm: chapter of the Confrérie des Vins de Montravel, a Montravel wine bar with winegrowers, food trucks and jazz music.

¡El Festival Musiques en Montravel vuelve en 2023!

Una velada de conciertos de opereta con un trío: Pauline Feracci al violín, Mathys Lagier al tenor y Romain Vaille al piano.

El concierto comienza a las 19:30 h.

A partir de las 21:00 h: capítulo de la cofradía del vino Montravel, bar de vinos Montravel con viticultores, food trucks y música jazz.

Das Festival Musiques en Montravel ist auch 2023 wieder dabei!

Ein Konzertabend Operette im Trio: Pauline Feracci an der Violine, Mathys Lagier am Tenor und Romain Vaille am Klavier.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Ab 21 Uhr: Kapitel der Bruderschaft der Weine von Montravel, eine Weinbar der Weine von Montravel in Anwesenheit der Winzer, Foodtrucks, musikalische Unterhaltung « Jazz ».

