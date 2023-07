Assistez à un concert d’orgue Église Saint-Maximin Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Assistez à un concert d'orgue Dimanche 17 septembre, 16h00 Église Saint-Maximin Entrée libre Concert d'orgue et trompette par Etienne Prouvay et Raphaele Garreau de Labarre, suivi d'une découverte du buffet d'orgue jusqu'à 18h15. Église Saint-Maximin 3 place de l'église, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 54 36 06 Édifice imposant de la fin du XVIIIe siècle. Les deux tours-clochers, et leurs plateformes d'observation témoignent de son statut d'église de place forte. C'est une église typique de l'architecture des sanctuaires lorrains du XVIIIe, située à côté de l'actuel hôtel de ville. Elle a été endommagée en 1870, par les bombardements prussiens, et reconstruite en 1883. Elle est dotée d'un orgue de 1704, avec buffet de style baroque. Parking quai Crauser.

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:15:00+02:00

