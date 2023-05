Visite guidée d’une église du XXème siècle Église Saint-Maximin, 16 septembre 2023, Boust.

Venez suivre une visite guidée de l’église Saint-Maximin.

Église Saint-Maximin Rue Saint-Maximin, 57570 Boust Boust 57570 Moselle Grand Est 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/ Entièrement financée par les fonds des dommages de guerre, la construction de cette église remplace celle détruite au cours des combats de 1940, dont seul subsiste le beffroi roman du XIe siècle.

Georges-Henri Pingusson, alors architecte en chef de la reconstruction en Moselle, est sollicité pour composer un projet moderne avec le soutien actif de l’abbé Sindt et de la paroisse de Boust-Usselskirch. Un lieu d’implantation différent est retenu, en belvédère sur un talus arboré à la sortie du village de Boust. S’il est approuvé en 1955, les travaux de gros-œuvre ne débutent qu’en novembre 1960, avec la pose de la première pierre, pour s’achever deux ans plus tard. Le délai entre la commande et l’achèvement du chantier, principalement dû à des difficultés de financement, permet à Georges-Henri Pingusson d’affiner la conception de cette réalisation dont les principes reprennent ceux du projet de l’église de « Jésus Ouvrier » à Arcueil (Val-de-Marne). Conçu durant les années 1930 et resté sans suite, son caractère novateur lui valut cependant d’être décrit dans la revue catholique « L’Art sacré » en 1938.

Pour la conception et la réalisation du programme décoratif, l’architecte fait appel à Jean Lambert-Rucki pour les sculptures, à l’artiste Silvano Bozzolini pour le vitrail en dalles de verre ceinturant la coupole et au maître-verrier Henri-Martin Granel pour la conception du vitrail du baptistère. Suite à de nombreuses difficultés, les vitraux ne sont livrés qu’au printemps 1965. La consécration de l’église a lieu le 30 octobre 1966.

Tout d’abord inscrite au titre des Monuments historiques en 1994, l’église Saint-Maximin est classée au titre des Monuments historiques depuis 2014. Georges-Henri Pingusson construisit trois autres églises dans le cadre du programme de reconstruction en Moselle, à proximité de Metz (à Borny, Corny et Fleury). Parking.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

