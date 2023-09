Visite de l’Eglise Saint-Maxime Église Saint-Maxime Antony Catégories d’Évènement: Antony

Hauts-de-Seine Visite de l’Eglise Saint-Maxime Église Saint-Maxime Antony, 17 septembre 2023, Antony. Visite de l’Eglise Saint-Maxime Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Maxime Visite libre : découverte de l’église Saint-Maxime (avec ses vitraux d’Henri Guérin) à travers des panneaux retraçant son histoire. Église Saint-Maxime 11 rue du Jour 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Saint Maxime – Antony Détails Catégories d’Évènement: Antony, Hauts-de-Seine Autres Lieu Église Saint-Maxime Adresse 11 rue du Jour 92160 Antony Ville Antony Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Église Saint-Maxime Antony latitude longitude 48.740779;2.302652

Église Saint-Maxime Antony Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antony/