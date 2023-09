Quatuor Celliband Eglise saint Maurille Vouziers, 10 décembre 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Quatuor Celliband à l’Eglise St MaurilleDimanche 10 décembre – 16hVioloncelle : Valentin de Francqueville, Apolline Lafait, Bertille Mas et Patrick NamurCréé en 2013, Celliband est un quatuor de violoncelles décalé, mêlant des arrangements de musique de film, de métal et de musique classique. Né à Reims d’une histoire d’amitié entre ses membres d’origine, Celliband avait le désir de projets fous qui sortiraient du cadre du « concert classique ». Entre des concerts au cinéma en avant-première de films, la participation au spectacle musical « Les visiteurs du conservatoire », des concerts en première partie de concerts de Rock/Chanson française et plusieurs tournées dans les rue de Normandie et d’Amboise, ils n’ont peur de rien. Ce quatuor de jeunes violoncellistes talentueux diplômés de prestigieux conservatoires européens se démarque par son répertoire atypique et enflamme le public avec ses reprises de musique de films et du groupe Apocalyptica. Ambiance festive, ludique et tout public. Frissons garantis !.

Eglise saint Maurille

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Quatuor Celliband at Eglise St MaurilleSunday, December 10 – 4pmCello: Valentin de Francqueville, Apolline Lafait, Bertille Mas and Patrick NamurCreated in 2013, Celliband is an offbeat cello quartet, blending arrangements of film music, metal and classical music. Born in Reims out of a friendship between its original members, Celliband had a desire for crazy projects that would go beyond the « classical concert » framework. Between concerts in cinemas for film previews, participation in the musical show « Les visiteurs du conservatoire », opening acts for French Rock/Chanson concerts and several tours of the streets of Normandy and Amboise, they’re not afraid of anything. This quartet of talented young cellists, all graduates of prestigious European conservatories, stands out for its atypical repertoire, setting audiences on fire with its covers of film music and Apocalyptica. A festive, fun atmosphere for all ages. Chills guaranteed!

Quatuor Celliband en la Eglise St MaurilleDomingo 10 de diciembre – 16:00 horasCello: Valentin de Francqueville, Apolline Lafait, Bertille Mas y Patrick NamurCreado en 2013, Celliband es un cuarteto de violonchelo estrafalario, que mezcla arreglos de música de cine, metal y música clásica. Nacido en Reims de una amistad entre sus miembros originales, Celliband tenía ganas de proyectos locos que fueran más allá del marco del « concierto clásico ». Entre conciertos en salas de cine en estrenos de películas, participación en el espectáculo musical « Les visiteurs du conservatoire », conciertos como teloneros de conciertos de Rock/Chanson francés y varias giras por las calles de Normandía y Amboise, no le tienen miedo a nada. Este cuarteto de jóvenes violonchelistas de gran talento, todos ellos licenciados en prestigiosos conservatorios europeos, destaca por su repertorio atípico e incendia al público con sus versiones de música de cine y Apocalyptica. Un ambiente festivo y divertido para todas las edades. Emoción garantizada

Celliband Quartett in der Kirche St MaurilleSonntag, 10. Dezember – 16 UhrCello: Valentin de Francqueville, Apolline Lafait, Bertille Mas und Patrick NamurDas 2013 gegründete Celliband ist ein schräges Cello-Quartett, das Arrangements aus Filmmusik, Metal und klassischer Musik miteinander verbindet. Celliband entstand in Reims aus einer Geschichte der Freundschaft zwischen seinen ursprünglichen Mitgliedern und hatte den Wunsch nach verrückten Projekten, die den Rahmen des « klassischen Konzerts » sprengen würden. Zwischen Kinokonzerten bei Filmpremieren, der Teilnahme am Musical « Les visiteurs du conservatoire », Auftritten als Vorgruppe von französischen Rock/Chanson-Konzerten und mehreren Tourneen durch die Straßen der Normandie und von Amboise haben sie vor nichts Angst. Dieses Quartett aus talentierten jungen Cellisten, die an renommierten europäischen Konservatorien studiert haben, sticht durch sein atypisches Repertoire hervor und begeistert das Publikum mit seinen Coverversionen von Filmmusik und der Gruppe Apocalyptica. Festliche, spielerische Atmosphäre für alle Altersgruppen. Gänsehaut garantiert!

Mise à jour le 2023-09-19 par Ardennes Tourisme