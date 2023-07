Concert « Boult-aux-Bois » & Cordes » Église Saint-Maurille Vouziers, 28 juillet 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Le vendredi 28 juillet 2023, à 19h30, venez profiter du concert « Boult-aux-Bois et Cordes » à l’Église de Vouziers.Les musiciennes et musiciens en résidence à Boult-aux-Bois nous emmènent, sur les ailes du chant, des instruments à cordes, des flûtes, du hautbois, de la clarinette et du marimba, dans un voyage dans le temps et l’espace (France, Allemagne, Angleterre, Arménie…) avec des pièces des répertoires populaire, baroque, et contemporain.Réunis en orchestre de chambre, ils créeront une œuvre composée pour eux, d’après le conte « Le Mont Dervos » de l’écrivain ardennais Robert Cecconello..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

Église Saint-Maurille

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



On Friday, July 28, 2023, at 7:30 pm, come and enjoy the « Boult-aux-Bois et Cordes » concert at the Vouziers church.Boult-aux-Bois’ musicians-in-residence take us on a journey through time and space (France, Germany, England, Armenia…) on the wings of song, string instruments, flute, oboe, clarinet and marimba, with pieces from the popular, baroque and contemporary repertoires.gathered as a chamber orchestra, they will create a work composed especially for them, based on the tale « Le Mont Dervos » by Ardennes writer Robert Cecconello.

El viernes 28 de julio de 2023, a las 19:30 h, venga a disfrutar del concierto « Boult-aux-Bois et Cordes » en la iglesia de Vouziers.Los músicos residentes en Boult-aux-Bois nos harán viajar en el tiempo y en el espacio (Francia, Alemania, Inglaterra, Armenia…) en alas del canto, los instrumentos de cuerda, las flautas, el oboe, el clarinete y la marimba, con piezas de los repertorios popular, barroco y contemporáneo.reunidos en orquesta de cámara, crearán una obra compuesta especialmente para ellos, basada en el cuento « Le Mont Dervos » del escritor ardenés Robert Cecconello.

Am Freitag, den 28. Juli 2023, um 19.30 Uhr, genießen Sie das Konzert « Boult-aux-Bois et Cordes » in der Kirche von Vouziers.Die Musikerinnen und Musiker, die in Boult-aux-Bois wohnen, nehmen uns auf den Flügeln des Gesangs, der Streichinstrumente, der Flöten, der Oboe, der Klarinette und der Marimba mit auf eine Reise durch Zeit und Raum (Frankreich, Deutschland, England, Armenien…), auf der sie auch die Musikerinnen und Musiker von Boult-aux-Bois vorstellen.als Kammerorchester vereint, werden sie ein für sie komponiertes Werk nach der Erzählung « Le Mont Dervos » des Schriftstellers Robert Cecconello aus den Ardennen aufführen.

