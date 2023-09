Concert – repas Église Saint Maurice Vicq, 24 septembre 2023, Vicq.

Vicq,Allier

Repas sur réservation.

Puis concert la Chorale Cantabile..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Église Saint Maurice

Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Meal on reservation.

Followed by a concert by the Cantabile Choir.

Comida previa reserva.

Seguido de un concierto del Coro Cantabile.

Essen auf Vorbestellung.

Anschließend Konzert des Chores Cantabile.

