Journée Européenne du Patrimoine Eglise Saint-maurice-sur-aveyron Catégorie d’Évènement: Saint-Maurice-sur-Aveyron Journée Européenne du Patrimoine Eglise, 16 septembre 2023, Saint-maurice-sur-aveyron. Journée Européenne du Patrimoine 16 et 17 septembre Eglise Journée Européenne du Patrimoine, ouverture de l’église note Dame de Dammarie : exposition d’anciennes cartes postale du village et exposition autour des cloches de l’église organisées par l’association de l’église de notre Dame de Dammarie. Eglise Saint-maurice-sur-aveyron Saint-maurice-sur-aveyron [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 97 20 61 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie.dammarie.loing@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 FMACEN045V507INY Mairie Dammarie Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Maurice-sur-Aveyron Autres Lieu Eglise Adresse Saint-maurice-sur-aveyron Ville Saint-maurice-sur-aveyron Lieu Ville Eglise Saint-maurice-sur-aveyron

Eglise Saint-maurice-sur-aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-sur-aveyron/

Journée Européenne du Patrimoine Eglise 2023-09-16 was last modified: by Journée Européenne du Patrimoine Eglise Eglise 16 septembre 2023 Eglise Saint-maurice-sur-aveyron Saint-Maurice-sur-Aveyron

Saint-maurice-sur-aveyron