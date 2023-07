Cet évènement est passé Exposition photographique de Yann-Arthus Bertrand Eglise Saint-maurice-sur-aveyron Catégorie d’Évènement: Saint-maurice-sur-aveyron Exposition photographique de Yann-Arthus Bertrand Eglise Saint-maurice-sur-aveyron, 1 juillet 2023, Saint-maurice-sur-aveyron. Exposition photographique de Yann-Arthus Bertrand 1 juillet – 30 août Eglise Dans le cadre du comice, le groupement paroissial a installé une exposition de photographie de Yann-Arthus BERTRAND en lien avec le livre encyclique LAUDATO SI du Pape François dans l’église de Chatillon-Coligny. Eglise Saint-maurice-sur-aveyron Saint-maurice-sur-aveyron [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 92 50 46 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T08:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

2023-08-30T08:00:00+02:00 – 2023-08-30T18:30:00+02:00

