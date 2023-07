Flâneries Musicales – Ensemble Diderot Eglise Saint-Maurice Reims, 7 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Johannes Pramsohler & Roldán Bernabé-Carrión [violons]

Mario Konaka & Isabel Juárez [altos]

Gulrim Choi [violoncelle]

Philippe Grisvard [clavecin]

– MUFFAT

Sonate n°2 en sol mineur (Armonico tributo, Salzburg 1682)

– BIBER

Sonate n° 1 en si mineur (Fidicinium Sacro-Profanum, Salzburg, 1683)

– WEICHLEIN

Sonate n° 3 en la mineur (Encaenia musices, Op. 1, Innsbruck 1695)

– TELEMANN

Sonata a 5 en sol mineur, TWV 44 : 33

– MOZART

Quintette à cordes en sol mineur, KV 516.

2023-07-07

Eglise Saint-Maurice Place Museux

Reims 51100 Marne Grand Est



Johannes Pramsohler & Roldán Bernabé-Carrión [violins]

Mario Konaka & Isabel Juárez [violas]

Gulrim Choi [cello]

Philippe Grisvard [harpsichord]

– MUFFAT

Sonata no. 2 in G minor (Armonico tributo, Salzburg 1682)

– BIBER

Sonata No. 1 in B minor (Fidicinium Sacro-Profanum, Salzburg, 1683)

– WEICHLEIN

Sonata no. 3 in A minor (Encaenia musices, Op. 1, Innsbruck 1695)

– TELEMANN

Sonata a 5 in G minor, TWV 44 : 33

– MOZART

String quintet in G minor, KV 516

Johannes Pramsohler y Roldán Bernabé-Carrión [violines]

Mario Konaka & Isabel Juárez [violas]

Gulrim Choi [violonchelo]

Philippe Grisvard [clavicémbalo]

– MUFFAT

Sonata nº 2 en sol menor (Armonico tributo, Salzburgo 1682)

– BIBER

Sonata nº 1 en si menor (Fidicinium Sacro-Profanum, Salzburgo, 1683)

– WEICHLEIN

Sonata nº 3 en la menor (Encaenia musices, Op. 1, Innsbruck 1695)

– TELEMANN

Sonata a 5 en sol menor, TWV 44 : 33

– MOZART

Quinteto para cuerdas en sol menor, KV 516

Johannes Pramsohler & Roldán Bernabé-Carrión [Violinen]

Mario Konaka & Isabel Juárez [Bratschen]

Gulrim Choi [Cello]

Philippe Grisvard [Cembalo]

– MUFFAT

Sonate Nr. 2 in g-Moll (Armonico tributo, Salzburg 1682)

– BIBER

Sonate Nr. 1 in h-Moll (Fidicinium Sacro-Profanum, Salzburg 1683)

– WEICHLEIN

Sonate Nr. 3 in a-Moll (Encaenia musices, Op. 1, Innsbruck 1695)

– TELEMANN

Sonata a 5 in g-Moll, TWV 44: 33

– MOZART

Streichquintett in g-Moll, KV 516

