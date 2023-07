Visite libre Église Saint-Maurice Luçay-le-Mâle Catégories d’Évènement: Indre

Luçay-le-Mâle Visite libre Église Saint-Maurice Luçay-le-Mâle, 16 septembre 2023, Luçay-le-Mâle. Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Maurice Visite de l’Eglise Saint Maurice. Église Saint-Maurice Place de Verdun 36360 Luçay-le-Mâle Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire 02 54 40 43 31 http://www.lucaylemale.fr Réaménagée au XIVe siècle avec construction du clocher qui comporte 3 cloches. La chapelle nord reçoit les sépultures des seigneurs de Rochefort. Sur la face sud, existait un « caquetoire » appelé « les aitres », où se discutaient les affaires civiles et religieuses de la ville. Près de la nef, à l’extérieur, la « pierre des morts », grand socle du XVIIIe siècle, avec autour un cimetière mérovingien. La façade du grand portail porte une statue de cavalier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

