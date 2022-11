LUBOMYR MELNYK + ARNO SAUL Eglise Saint Maurice, 3 décembre 2022, Lille.

LUBOMYR MELNYK + ARNO SAUL Samedi 3 décembre, 20h00 Eglise Saint Maurice

15 euros

Concert événement de Lubomyr Melnyk et Arno Saul: deux pianistes au style singulier pour un moment d’évasion et de poésie à Lille

Eglise Saint Maurice, Lille

LUBOMYR MELNYK « LE PROPHETE DU PIANO » – Le Pianiste le plus rapide du monde & inventeur de la musique continue – Ukraine

Sous des doigts incroyablement habiles, c’est son âme qui se livre. “Je pense que la musique efface la stupidité de la société moderne, et permet à l’âme d’éclore et de s’exprimer“, nous souffle l’artiste.

Lubomyr est connu pour avoir apporté un souffle nouveau à l’instrument classique. Mais avant d’être novatrice, sa musique est incarnée. “Nous devons penser le monde dans toute sa dimension métaphysique et spirituelle, et apprendre à sentir et écouter l’autre à nouveau. Le piano permet de réveiller les gens de cette inertie.”

Si on résumait la vie de Lubomyr à son amour indéfectible et infini pour l’instrument, on exagèrerait à peine.

Tôt, il apprend la musique classique et apprivoise Bach et Chopin. Mais en 1968, la sortie de In C de Terry Riley le bouleverse et lui donne envie de chambouler à son tour les gens de ses dix doigts.

Il investit Paris en 1973, et vit pendant deux ans en jouant pour des cours de danse contemporaine. Il crée alors la Continuous Music, symbole même de la vie du virtuose : une vie passionnément dédiée au piano. Si, pendant ces années, Lubomyr est affamé et sans le sou, il est cependant repu par son amour de la musique.

Et d’amour, c’est en somme tout ce dont il est question pour Lubomyr : “j’aimerais que les personnes mauvaises réalisent que c’est beaucoup plus plaisant d’aimer que d’haïr”. S’il y a bien une chose que le piano permet à Lubomyr de faire, c’est donc de donner de l’amour, tout plein d’amour à un monde qui en manque terriblement.

+ ARNO SAUL – France

Arno SAUL construit des ponts entre la musique et les mots où s’écoule le temps de nos vies et des cathédrales pour les honorer. Il est l’élève de Lubomyr.

Modes, boucles, sons naissants qui emplissent l’environnement à chaque fois renouvelé, selon les lieux, les ambiances, les époques, les instruments utilisés.

Ainsi, ses performances ne sont jamais identiques. L’improvisation est le reflet du public, du lieu, de l’atmosphère comme un miroir aux sentiments.

Tout s’arrête, il faut prendre le temps de lâcher prise pour se retrouver dans un univers éternel.



