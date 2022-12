Concert solidaire – Lubomyr Melnyk Eglise Saint Maurice Lille Catégories d’évènement: Lille

Concert solidaire – Lubomyr Melnyk Eglise Saint Maurice, 3 décembre 2022, Lille. Concert solidaire – Lubomyr Melnyk Samedi 3 décembre, 20h00 Eglise Saint Maurice

L’association des amis de St Maurice et St Etienne vous invite au concert de Lubomyr Melnyk – Pianiste d’origine ukrainienne. Eglise Saint Maurice Parvis Saint Maurice Lille Lille-Centre Lille 59800 Nord Hauts-de-France

https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=e96c9aa8-1f3a-433d-86f5-de74167ca2f1 L’association des amis de St Maurice et St Etienne vous invite au concert de Lubomyr Melnyk – Pianiste d’origine ukrainienne. Ce concert solidaire pour les réfugiés Ukrainiens se tiendra le 3 décembre à 20h00 à l’église St Maurice de Lille. Il n’est pas trop tard pour acheter vos billets !! Billetterie ouverte jusqu’au 30 novembre

