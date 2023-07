Concert orgue Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras, 16 septembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Par Claire Blondel, titulaire de l’orgue de Gujan.

Oeuvres de Clerambault, Daquin, Bach, Vivaldi.

Originaire de Normandie Claire Blondel a commencé l’apprentissage du piano à l’âge de 7 ans. A 17 ans,après avoir obtenu un premier prix au concours de piano Madeleine de Valmalète,elle décide de faire de la musique son métier. Deux ans plus tard elle entre dans la classe d’orgue de Louis Thiry au conservatoire de Rouen où elle obtient une médaille d’or. Elle se perfectionne ensuite auprès de Mireille Podeur à l’école nationale de Beauvais et passe avec succès son diplôme de fin d’études en clavecin..

Eglise Saint Maurice

By Claire Blondel, organist at Gujan.

Works by Clerambault, Daquin, Bach, Vivaldi.

A native of Normandy, Claire Blondel began learning the piano at the age of 7. At 17, after winning first prize in the Madeleine de Valmalète piano competition, she decided to make music her profession. Two years later, she joined Louis Thiry’s organ class at the Rouen conservatory, where she won a gold medal. She went on to perfect her skills with Mireille Podeur at the Ecole Nationale de Beauvais, passing her diploma in harpsichord.

Por Claire Blondel, organista titular de Gujan.

Obras de Clerambault, Daquin, Bach y Vivaldi.

Claire Blondel nació en Normandía y comenzó a aprender piano a los 7 años. A los 17 años, tras ganar el primer premio en el concurso de piano Madeleine de Valmalète, decide hacer de la música su profesión. Dos años más tarde, ingresa en la clase de órgano de Louis Thiry en el Conservatorio de Ruán, donde obtiene una medalla de oro. Posteriormente estudió con Mireille Podeur en la Escuela Nacional de Beauvais, donde obtuvo el diploma de clavecinista.

Von Claire Blondel, Inhaberin der Orgel von Gujan.

Werke von Clerambault, Daquin, Bach, Vivaldi.

Claire Blondel stammt aus der Normandie und begann im Alter von sieben Jahren mit dem Klavierunterricht. Mit 17 Jahren, nachdem sie beim Klavierwettbewerb Madeleine de Valmalète einen ersten Preis gewonnen hatte, beschloss sie, die Musik zu ihrem Beruf zu machen. Zwei Jahre später trat sie in die Orgelklasse von Louis Thiry am Konservatorium von Rouen ein, wo sie eine Goldmedaille erhielt. Anschließend bildete sie sich bei Mireille Podeur an der Ecole Nationale de Beauvais weiter und legte erfolgreich ihr Abschlussdiplom im Fach Cembalo ab.

