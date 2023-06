Les Escapades Musicales Eglise Saint-Maurice Gujan-Mestras, 29 juin 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

14ème Edition. STABAT MATER de Pergolèse à Vivaldi.

On ne présente plus le chef-d’oeuvre de Pergolèse qui a influencé tant de compositeurs au fil des siècles et a été utilisé si fréquemment au cinéma. En revanche sa mise en correspondance avec un autre chef-d’oeuvre, moins célèbre, de Vivaldi est passionnant, surtout servi par les merveilleuses voix de Lisa et Brenda, ensemble pour la première fois aux Escapades.

Les artistes : Lisa Chaïb-Auriol, soprano / Brenda Poupard, mezzosoprano / Marie-Astrid Hulot, violon I / Tatiana Tabachkova, violon II / Marco Massera, Alto Pejman Memarzadeh, violoncelle & Organiste.

Billetterie à l’Office de Tourisme..

2023-06-29

Eglise Saint-Maurice

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



14th Edition. STABAT MATER from Pergolesi to Vivaldi.

Pergolesi?s masterpiece, which has influenced so many composers over the centuries and been used so frequently in film, needs no introduction. However, its comparison with another, less famous, masterpiece by Vivaldi is fascinating, especially served by the marvellous voices of Lisa and Brenda, together for the first time at Les Escapades.

The artists : Lisa Chaïb-Auriol, soprano / Brenda Poupard, mezzosoprano / Marie-Astrid Hulot, violin I / Tatiana Tabachkova, violin II / Marco Massera, viola Pejman Memarzadeh, cello & Organist.

Tickets at the Tourist Office.

14ª edición. STABAT MATER de Pergolesi a Vivaldi.

La obra maestra de Pergolesi, que ha influido en tantos compositores a lo largo de los siglos y se ha utilizado con tanta frecuencia en el cine, no necesita presentación. Sin embargo, su comparación con otra obra maestra menos famosa de Vivaldi es fascinante, especialmente servida por las maravillosas voces de Lisa y Brenda, juntas por primera vez en Les Escapades.

Las artistas: Lisa Chaïb-Auriol, soprano / Brenda Poupard, mezzosoprano / Marie-Astrid Hulot, violín I / Tatiana Tabachkova, violín II / Marco Massera, viola Pejman Memarzadeh, violonchelo y Organista.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo.

14. Ausgabe. STABAT MATER von Pergolesi bis Vivaldi.

Pergolesis Meisterwerk, das im Laufe der Jahrhunderte so viele Komponisten beeinflusst hat und so häufig in Filmen verwendet wurde, muss nicht mehr vorgestellt werden. Der Vergleich mit einem anderen, weniger berühmten Meisterwerk von Vivaldi ist jedoch spannend und wird vor allem durch die wunderbaren Stimmen von Lisa und Brenda unterstützt, die zum ersten Mal gemeinsam bei Les Escapades auftreten.

Die Künstlerinnen und Künstler : Lisa Chaïb-Auriol, Sopran / Brenda Poupard, Mezzosopran / Marie-Astrid Hulot, Violine I / Tatiana Tabachkova, Violine II / Marco Massera, Viola Pejman Memarzadeh, Violoncello & Organist.

Kartenverkauf im Fremdenverkehrsamt.

