Savoie Visite guidée de l’Eglise Saint-Maurice de Jacob-Bellecombette EGLISE SAINT-MAURICE DE JACOB-BELLECOMBETTE Jacob-Bellecombette, 17 septembre 2023, Jacob-Bellecombette. Visite guidée de l’Eglise Saint-Maurice de Jacob-Bellecombette Dimanche 17 septembre, 14h00 EGLISE SAINT-MAURICE DE JACOB-BELLECOMBETTE Entrée libre Le dimanche 17 septembre 2023, de 14h à 17h, venez pousser la porte de l’Eglise néogothique Saint-Maurice de Jacob-Bellecombette, dont la première pierre fut posée en 1850 par le duc de Savoie et roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II, pour en découvrir toute son histoire mais aussi son chœur, ses clefs de voûte, ses vitraux … au cours d’une visite guidée avec QR code. Il vous suffit de scanner le QR code apposé sur la porte d’entrée avec votre téléphone portable. EGLISE SAINT-MAURICE DE JACOB-BELLECOMBETTE ROUTE DE L’EGLISE 73000 JACOB BELLECOMBETTE Jacob-Bellecombette 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 69 08 37 https://jacob-bellecombette.fr L’église de style néogothique Saint-Maurice fut construite entre 1850 et 1852. Elle est un lieu emblématique du patrimoine historique architectural de la commune de Jacob-Bellecombette. Parking, arrêt de ligne A à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

