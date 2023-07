Visite commentée Église Saint-Maurice Cuffy Catégories d’Évènement: Cher

Cuffy Visite commentée Église Saint-Maurice Cuffy, 16 septembre 2023, Cuffy. Visite commentée 16 et 17 septembre Église Saint-Maurice La maquette de bateau représente un vaisseau à 3 ponts portant un armement d’environ 110 canons. Église Saint-Maurice Place de l’Église, 18150 Cuffy Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire 06 07 18 46 21 https://www.patrimoinedecuffy.fr Église des XIe et XIIe siècles, classée Monument historique.

Cette église possède un ex-voto (maquette de bateau représentant un vaisseau à 3 ponts portant un armement d’environ 110 canons) des mariniers de la Loire. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Association pour la sauvegarde du patrimoine historique de cuffy et de son église Détails Catégories d’Évènement: Cher, Cuffy Autres Lieu Église Saint-Maurice Adresse Place de l'Église, 18150 Cuffy Ville Cuffy Departement Cher Lieu Ville Église Saint-Maurice Cuffy

