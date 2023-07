Visite commentée Église Saint-Maurice Crissay-sur-Manse, 17 septembre 2023, Crissay-sur-Manse.

Visite commentée Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00 Église Saint-Maurice Se présenter 10 minutes avant la conférence.

Présentation commentée de l’église de Crissay, la litre seigneuriale des Turpin de Crissé, l’enfeu de Catherine du Bellay, le mystère de l’église de Crissay.

Église Saint-Maurice Place de l’Église, 37220 Crissay-sur-Manse Crissay-sur-Manse 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 07 61 16 86 91 http://www.crissaysurmanse.fr L’église Saint-Maurice est située à l’extérieur des murailles qui entouraient Crissay au sud de la ville le long de la route menant à Saint-Épain. L’église actuelle a été édifiée sur les ruines d’une église romane à l’initiative de Denise de Montmorency, de son fils Jacques Ier puis de Jacques II Turpin de Crissé entre 1410 à 1527. Auparavant ce lieu abritait vraisemblablement la chapelle d’une villa agricole, gallo-romaine, dont le propriétaire se serait converti au christianisme.

La construction actuelle date donc des XVe et XVIe siècles.

Construite dans le style « gothique flamboyant », la nef composée d’un vaisseau principal comprend trois travées voutées d’ogives, agrandi d’un bas-côté nord de deux travées, également voutées d’ogives, et prolongé par une chapelle.

Le chœur, moins haut que la nef, est construit sur un plan carré et possède un chevet plat éclairé par une baie à remplage flamboyant.

Au sud, le clocher de plan carré, épaulé par des contreforts d’angle, porte une flèche en pierre. Une tourelle polygonale d’escalier en vis permet l’accès au beffroi du clocher et aux combles de l’église. Elle est accessible depuis l’intérieur de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Michel Mirault