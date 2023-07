Visite libre Église Saint-Maurice Chinon, 16 septembre 2023, Chinon.

Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Maurice Entrée libre en dehors des offices religieux

Eglise illustrant l’évolution de l’architecture religieuse dans la région, du XIIe au XVIe siècle. Orgue Merklin 1892. Vitraux, statue originale de Jeanne d’Arc par Jules Déchin.

Église Saint-Maurice Place Saint-Maurice 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 http://www.ville-chinon.com L’église romane, dont on conserve le clocher du XIIe siècle, est reconstruite au début du XIIIe siècle : son chœur et sa nef sont typiques du style angevin, avec ses voûtes bombées ornées de petits personnages et de scènes historiées.

L’église est agrandie au début du XVIe siècle par une série de chapelle formant bas-côté : ses voûtes à nervures dessinant des étoiles illustrent les derniers développement du style gothique flamboyant.

Éclairée par des vitraux très colorés de l’atelier Lobin (XIXe siècle) et de TJ Hanssen (1950), l’église abrite un beau marbre original de J Déchin : Jeanne d’Arc en prière dans l’église Saint-Maurice de Chinon, et une copie ancienne d’un tableau de Rubens : la Sainte-famille au perroquet. L’orgue Merklin de 1893 est classé au titre des monuments historiques.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© A-C Chapelle