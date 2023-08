JEP : église Saint Maurice Eglise Saint-Maurice Charencey, 16 septembre 2023, Charencey.

Charencey,Orne

XVe s. Figurent sur les poutres, les blasons de Chartres, Alençon, Mortagne et Verneuil. Dans la chapelle à gauche, jolies statues polychrome de Saint-Roch en pèlerin et d’une sainte en prière provenant de l’église disparue de Charencey.

Visite libre.

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Eglise Saint-Maurice Le Bourg

Charencey 61190 Orne Normandie



15th century. The coats of arms of Chartres, Alençon, Mortagne and Verneuil appear on the beams. In the chapel on the left, beautiful polychrome statues of Saint Roch as a pilgrim and a saint at prayer from the lost church of Charencey.

Free visit

Siglo XV Las vigas llevan los escudos de Chartres, Alençon, Mortagne y Verneuil. En la capilla de la izquierda, bonitas estatuas policromadas de Saint-Roch peregrino y de un santo en oración, procedentes de la iglesia de Charencey, hoy desaparecida.

Visita sin guía

15. Jh. Jahrhundert. Auf den Balken befinden sich die Wappen von Chartres, Alençon, Mortagne und Verneuil. In der Kapelle links befinden sich hübsche polychrome Statuen des heiligen Rochus als Pilger und einer betenden Heiligen aus der verschwundenen Kirche von Charencey.

Freie Besichtigung

Mise à jour le 2023-08-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme