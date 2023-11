Soirée de Noël Église Saint Maurice Chantemerle-lès-Grignan Catégories d’Évènement: Chantemerle-lès-Grignan

Drôme Soirée de Noël Église Saint Maurice Chantemerle-lès-Grignan, 16 décembre 2023, Chantemerle-lès-Grignan. Chantemerle-lès-Grignan,Drôme Soirée de Noël: messe, vin chaud, diner partagé et concert..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Église Saint Maurice

Chantemerle-lès-Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas evening: mass, mulled wine, shared dinner and concert. Noche de Navidad: misa, vino caliente, cena compartida y concierto. Weihnachtsabend: Gottesdienst, Glühwein, gemeinsames Abendessen und Konzert. Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes Détails Catégories d’Évènement: Chantemerle-lès-Grignan, Drôme Autres Lieu Église Saint Maurice Adresse Église Saint Maurice Ville Chantemerle-lès-Grignan Departement Drôme Lieu Ville Église Saint Maurice Chantemerle-lès-Grignan latitude longitude 44.403904;4.836058

Église Saint Maurice Chantemerle-lès-Grignan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantemerle-les-grignan/