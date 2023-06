Découvrez une église classée au titre des Monuments historiques à Martel Église Saint-Maur Martel, 16 septembre 2023, Martel.

Découvrez une église classée au titre des Monuments historiques à Martel 16 et 17 septembre Église Saint-Maur Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Maur de Martel.

Cette église fortifiée de style gothique, reconstruite au XIVe siècle sur les ruines d’une ancienne église, vous offre de l’explorer au cour d’une visite libre.

Église Saint-Maur Place de la Rode, 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie http://www.martel.fr L’église Saint-Maur de Martel fut édifiée entre le XIVe et le XVIe siècle. Il s’agit d’une église fortifiée de style gothique, reconstruite au XIVe siècle sur les ruines d’une première église.

Quelques vestiges romans, appartenant à l’église primitive, sont conservés, tel que son tympan sculpté du XIIe siècle. Il représente la seconde Parousie du Christ (apparition du Christ) juste avant le Jugement Dernier.

La nef, gothique, date du XIVe siècle, le clocher quant à lui, du XVIe siècle. La verrière centrale est aussi du XVIe siècle. Elle est à elle seule une véritable catéchèse sur la Passion du Christ.

L'église est classée au titre des Monuments historiques depuis 1906. L'intérieur a été entièrement restauré (le chœur, les chapelles) grâce à l'association des Amis de Saint-Maur qui, depuis 1984, œuvre pour l'embellissement et le rayonnement de l'église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

