Église Saint-Mathieu, Mortagne (88) Eglise Saint-Matthieu Mortagne Mortagne Catégories d’Évènement: Mortagne

Vosges Église Saint-Mathieu, Mortagne (88) Eglise Saint-Matthieu Mortagne, 24 juin 2023, Mortagne. Église Saint-Mathieu, Mortagne (88) Samedi 24 juin, 20h00 Eglise Saint-Matthieu Entrée libre La soirée sera ponctuée de nombreuses animations : 1- une marche découverte des croix du village (durée 3/4 d’heure)

2- une brève visite guidée de l’église, datant de 1840-1842, qui possède un remarquable chemin de croix en trois dimensions, œuvre d’Anselme de Warren (1851-1926)

3- un concert par la chorale Isogoria de Saint-Dié. Eglise Saint-Matthieu Mortagne 88600 Mortagne 88600 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.50.50.27 »}, {« type »: « email », « value »: « p.avison@catholique88.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00 Marche Calvaire Paroisse Notre-Dame-du-Pays-de-l’Avison Détails Catégories d’Évènement: Mortagne, Vosges Autres Lieu Eglise Saint-Matthieu Adresse Mortagne 88600 Ville Mortagne Departement Vosges Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Eglise Saint-Matthieu Mortagne

Eglise Saint-Matthieu Mortagne Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortagne/

Église Saint-Mathieu, Mortagne (88) Eglise Saint-Matthieu Mortagne 2023-06-24 was last modified: by Église Saint-Mathieu, Mortagne (88) Eglise Saint-Matthieu Mortagne Eglise Saint-Matthieu Mortagne 24 juin 2023