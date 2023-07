Visite virtuelle de l’église Saint-Mathurin de Larchant Église Saint-Mathurin Larchant Catégories d’Évènement: Larchant

Seine-et-Marne Visite virtuelle de l’église Saint-Mathurin de Larchant Église Saint-Mathurin Larchant, 16 septembre 2023, Larchant. Visite virtuelle de l’église Saint-Mathurin de Larchant Samedi 16 septembre, 11h00 Église Saint-Mathurin Entrée libre Visite virtuelle de l’église telle qu’elle était au XIIIème siècle. Pensez à apporter vos téléphones portables. Église Saint-Mathurin Centre du village 77760 Larchant Larchant 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 06 48 10 83 10 http://www.larchant.com L’édifice a été classé Monument historique par Prosper Mérimée sur la liste de 1846. Le monument, construit sous l’impulsion du Chapitre Notre-Dame de Paris, en même temps que la cathédrale parisienne, a été partiellement ruiné durant les guerres de religion au XVIe siècle. L’église reste néanmoins impressionnante, avec une Tour-clocher de 50 mètres, une longueur totale de 57 mètres et une hauteur sous voûtes de 18 mètres. L’intérieur, largement éclairé par deux rangées de hautes fenêtres, donne une impression d’élégance et de légèreté. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

