Montpellier Découvrez cette église en visite libre ou guidée Église Saint-Mathieu Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Découvrez cette église en visite libre ou guidée 16 et 17 septembre Église Saint-Mathieu Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, participez à une visite libre ou guidée de ce trésor d’art méconnu au centre de Montpellier. Église Saint-Mathieu 5 Rue Germain, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie L’église Saint-Mathieu servit d’abord de chapelle aux dominicains qui avaient installé leur nouveau couvent à proximité, en 1611. Achevée en 1627, elle occupait l’emplacement d’une église détruite à deux reprises lors des guerres religieuses. Elle présente l’intérêt d’avoir conservé la plus grande partie de son mobilier du XVIIe siècle. La façade a été remaniée au XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Paroisse Cathédrale

