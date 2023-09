Visite de l’église Saint-Mathieu de Fouilloy Eglise Saint-Mathieu de Fouilloy Fouilloy Catégories d’Évènement: Fouilloy

Endommagé durant la Première puis la Seconde Guerre mondiale, l’église de Fouilloy est reconstruite dans les années 1950 par l’architecte Louis Chavigner.

Dans une époque où le béton a révolutionné l'art de construction, l'église de Fouilloy traduit de nouveaux codes architecturaux, typique du bâtit de la Seconde Reconstruction.

