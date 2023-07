Visite guidée de l’église d’Yermenonville Église Saint-Martin Yermenonville Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Visite guidée de l'église d'Yermenonville
Dimanche 17 septembre, 14h00
Église Saint-Martin

Une très belle petite église construite au XVe siècle en remplacement d'un édifice du XIIIe siècle dont il reste un bas-relief classé monument historique, bien caché dans un coin ! De belles statues anciennes et des pierres tombales qui méritent des explications, grâce à des notes prises au XVIIe siècle par des émissaires de Madame de Maintenon, qui venait de prendre possession des lieux.

Église Saint-Martin
Rue de Maintenon 28130 Yermenonville
Yermenonville 28130
Eure-et-Loir
Centre-Val de Loire
02 37 23 05 04
http://www.tourismeporteseureliennes.fr

Parking sur place

association les amis d'Yermenonville

